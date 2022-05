Ucraina, soldati su bici elettriche. Silenziose, veloci e invisibili a sensori termici (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Silenziose, veloci e invisibili ai sensori termici. Le bici elettriche si stanno rivelando molto utili per l’esercito ucraino, che le usa in missioni di ricognizione, sminamento e consegna di medicinali. In alcuni casi sono state usate anche dai cecchini per colpire le truppe russe. Tutto è nato dall’intuizione di una società Ucraina produttrice, la Eleek, che ha regalato alcuni bici elettriche all’esercito dopo l’attacco del 24 febbraio. Presto sono risultate evidenti le potenzialità ed è iniziata una produzione su vasta scala per uso militare: i nuovi modelli da guerra, in verde mimetico con una piccola bandiera Ucraina sul retro, sono dotati di ruote spesse per i percorsi fuori ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –ai. Lesi stanno rivelando molto utili per l’esercito ucraino, che le usa in missioni di ricognizione, sminamento e consegna di medicinali. In alcuni casi sono state usate anche dai cecchini per colpire le truppe russe. Tutto è nato dall’intuizione di una societàproduttrice, la Eleek, che ha regalato alcuniall’esercito dopo l’attacco del 24 febbraio. Presto sono risultate evidenti le potenzialità ed è iniziata una produzione su vasta scala per uso militare: i nuovi modelli da guerra, in verde mimetico con una piccola bandierasul retro, sono dotati di ruote spesse per i percorsi fuori ...

