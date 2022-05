Ucraina, offensiva russa nel Donbass. Kiev: «Lanciati attacchi in 40 città» (Di giovedì 26 maggio 2022) Le forze russe hanno sferrato attacchi in 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, nel Donbass. A dirlo è lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’Ucraina, citato dalla Bbc, specificando che sono cinque le vittime civili e 12 i feriti: «I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti», si legge su Facebook. Ieri, 25 maggio, l’esercito russo è riuscito a sfondare le linee di difesa a Severodonetsk, città che è considerata la chiave per la conquista dell’intera regione orientale. Leggi anche: I soldati del battaglione Azov sono ancora nel Donbass: «Non hanno subito ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Le forze russe hanno sferratoin 40nelle regioni di Donetsk e Lugansk, nel. A dirlo è lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’, citato dalla Bbc, specificando che sono cinque le vittime civili e 12 i feriti: «I nemici hanno sparato contro più di 40nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti», si legge su Facebook. Ieri, 25 maggio, l’esercito russo è riuscito a sfondare le linee di difesa a Severodonetsk,che è considerata la chiave per la conquista dell’intera regione orientale. Leggi anche: I soldati del battaglione Azov sono ancora nel: «Non hanno subito ...

