Ucraina | Mosca | “Kiev accetti le richieste e sia consapevole della situazione”

(Di giovedì 26 maggio 2022) “si aspetta chele suee siaattuale”. È quanto ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Queste non sono concessioni territoriali.ha bisogno, lo ripeto ancora una volta, di riconoscere lade facto e di valutare con sobrietà”, ha detto il portavoce del Cremlino rispondendo a chi gli chiedeva se la posizione diriguardi anche le concessioni territoriali., Zelensky: “Nessun cambiamento sui confini in cambio del cessate il fuoco”. Ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio postato su Telegram aveva ribadito chenon è disposta a nessun cambiamento sui ...

Il Sole 24 ORE

BRUXELLES - Le preoccupazioni per la guerra ine i costi record dell'energia e la corsa a diversificare le forniture fossili per diventare autonomi danon devono frenare l'obiettivo di ridurre le emissioni e la decarbonizzazione dell'...12.25:"Kiev accetti realtà e richieste" La Russia si aspetta che l'accetti le sue richieste e sviluppi la consapevolezza dell'attuale situazione. E' quanto fa sapere il Cremlino ai media. Lo ... Ucraina ultime notizie. Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Banca di Russia abbassa i ... BRUXELLES - Le preoccupazioni per la guerra in Ucraina e i costi record dell’energia e la corsa a diversificare le forniture fossili per diventare autonomi da Mosca non devono frenare l’obiettivo di ...Quattro milioni di morti per fame in sei mesi, il più grande massacro del XX secolo dopo la Shoah. L’Holodomor, la grande carestia prodotta da Stalin per stroncare la nazione ucraina, ci parla del pia ...