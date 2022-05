Ucraina, Mons. Marconi: "Guerra mondiale a pezzi c'e' da tempo" (Di giovedì 26 maggio 2022) "La Guerra mondiale a pezzi c'e' da tempo, il papa l'ha detto ed ha ragione da vendere". Cosi', rispondendo all'ANSA, il vescovo di Macerata e Presidente Conferenza episcopale Marche (Cem), Mons. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Lac'e' da, il papa l'ha detto ed ha ragione da vendere". Cosi', rispondendo all'ANSA, il vescovo di Macerata e Presidente Conferenza episcopale Marche (Cem),. ...

Advertising

paolettami : Mi ero persa la missione di Mons. #Gallagher in Ucraina. Ma quindi...dite che con la mediazione di #Zelensky... c'… - DomenicoMazzil5 : RT @TerzaLoggia: Ieri pomeriggio S.E. Mons. #Gallagher???? si è recato in visita ai rifugiati nella Parrocchia dedicata a S. Giovanni Paolo I… - DomenicoMazzil5 : RT @agensir: Visita di mons. Gallagher in #Ucraina. Mons. Kulbokas (nunzio): “Nei luoghi della sofferenza per cercare le direttrici della p… - DomenicoMazzil5 : RT @TerzaLoggia: S.E. Mons. Paul R. #Gallagher???? durante la conferenza stampa in #Ucraina????: “La #SantaSede afferma, ancora una volta, la v… - minatale : RT @TerzaLoggia: S.E. Mons. Paul R. #Gallagher???? durante la conferenza stampa in #Ucraina????: “La #SantaSede afferma, ancora una volta, la v… -