Ucraina | Meloni “Potenziare la nostra capacità di produzione”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che la comunità internazionale e l’Occidente debbano dare segnali molto chiari. Non ci troveremmo in questa situazione se in questi anni avessimo fatto il nostro lavoro come Occidente e come Europa”. Lo ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.“Quando qualcuno poneva, come accaduto a me – ha continuato – il problema di un’eccessiva dipendenza su alcune produzioni strategiche da parte dell’Europa, la risposta che veniva data era che eravamo autarchici. Se non sei autosufficiente su alcune catene strategiche e consenti catene di approvvigionamento che sono sempre più lunghe e meno controllabili – ha aggiunto – alla fine accade che c’è una farfalla che sbatte le ali in Asia e un uragano nel resto del mondo. Penso – ha evidenziato la leader di FdI – che oggi la risposta debba essere ...