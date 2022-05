Ucraina | Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin per ' indegnità'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' #algerino #russia #presidente #europa #mattare… - giorgio704 : @Quirinale Comincia a revocare senatori e assessori italiani, indegni quelli veramente Mattarella revoca la nomina… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' #algerino #russia #presidente #europa… - nico28045834 : RT @GabrieleCarrer: Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di revoca “per indegnità” delle onorificenze a quattro cittadini russi le… - lifestyleblogit : Ucraina, Mattarella: 'Premere su Russia perché cessi ostilità' - -

...commento Putin il lupo e i porcellini di Furio Colombo 13.14: "Russia deve sentire forte pressione dell'Europa" "Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra della Russia all'. ...Si tratta delle prime onorificenze revocate a cittadini russi dall'inizio della guerra in. Un secondo Decreto firmato da- sempre su proposta di Di Maio - revoca 'per indegnità' ...(Adnkronos) – L’Italia ritiene che occorra “premere sulla Federazione Russa perché venga indotta a interrompere le ostilità e si giunga ad una tregua” nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il ...Roma, 26 mag. (askanews) - Serve una pressione dell'Europa affinché la Federazione Russa accetti una tregua. Lo ha detto il presidente ...