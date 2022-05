Ucraina | Mattarella | “Premere su Russia perché cessi ostilità”

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Italia ritiene che occorra “sulla Federazione Russavenga indotta a interrompere lee si giunga ad una tregua” nella guerra in. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia. Tra Italia e Algeria esiste “un’amicizia solida ed un partenariato strategico” e il nostro Paese è “grato” per l’intensificarsi della collaborazione nell’ambito dell’approvvigionamento energetico, ha detto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

