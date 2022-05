Ucraina, Lavrov: “Il piano di pace dell’Italia non è serio” (Di giovedì 26 maggio 2022) “I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell’autopromozione di fronte al loro elettorato, non possono proporre questo genere di cose”. Queste sono le parole taglienti del Ministro degli Esteri Serghei Lavrov che ha commentato le proposte di pace italiane per l’Ucraina. L’intervista in arabo è stata riportata da Russia Today e trascritta in russo. Lavrov ha ribadito che l’Italia non ha inviato il piano a Mosca, ma “quanto appare sui media – ha aggiunto, riferendosi in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità Ucraina con uno status autonomo – provoca un sentimento di rammarico“. L’Italia comunque rimane irremovibile sulle proprie decisioni, infatti per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è necessario “premere sulla ... Leggi su zon (Di giovedì 26 maggio 2022) “I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell’autopromozione di fronte al loro elettorato, non possono proporre questo genere di cose”. Queste sono le parole taglienti del Ministro degli Esteri Sergheiche ha commentato le proposte diitaliane per l’. L’intervista in arabo è stata riportata da Russia Today e trascritta in russo.ha ribadito che l’Italia non ha inviato ila Mosca, ma “quanto appare sui media – ha aggiunto, riferendosi in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranitàcon uno status autonomo – provoca un sentimento di rammarico“. L’Italia comunque rimane irremovibile sulle proprie decisioni, infatti per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è necessario “premere sulla ...

