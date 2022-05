Ucraina, la strage dei bambini: 240 uccisi. «Altri 230mila rapiti dalle truppe russe» (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra Ucraina e bambini. Sono almeno almeno 230mila i bambini ucraini rapiti dall'inizio dell'invasione del Paese il 24 febbraio scorso, e 240 quelli uccisi (ieri erano 238), a cui... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra. Sono almeno almenoucrainidall'inizio dell'invasione del Paese il 24 febbraio scorso, e 240 quelli(ieri erano 238), a cui...

Advertising

fanpage : Sono almeno 230mila i bambini rapiti in Ucraina dall'inizio della guerra, 240 quelli uccisi. Sono i numeri agghiacc… - RestucciaSalv : RT @ImolaOggi: Dopo aver firmato la legge per inviare 40 miliardi di aiuti militari all'Ucraina, l'amico dell'uomo invisibile dice che biso… - ManfrediPotenti : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone e @galietti82. Guerra in Ucraina, analisi e scenari. Quadro politico in Italia… - LMindreanu : RT @ImolaOggi: Dopo aver firmato la legge per inviare 40 miliardi di aiuti militari all'Ucraina, l'amico dell'uomo invisibile dice che biso… - ADA79991318 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone e @galietti82. Guerra in Ucraina, analisi e scenari. Quadro politico in Italia… -