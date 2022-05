Ucraina | la Russia lancia un' offensiva ma Conte ripete | ' Non è il tempo delle armi ma della diplomazia'

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I La Russia sta spingendo verso un genocidio e commettendo atrocità intese a distruggere il popolo ucraino:… - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - nicola278512 : RT @sole24ore: ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - Anna302478978 : MI HA APPENA CITOFONATO ZELENSKY MI HA DETTO DI RIFERIRE A SALVINI CHE SE SI RECHERÀ IN RUSSIA SI SCORDI L'UCRAIN… -

RaiNews

... la guerra inresta il tema. Sbloccare subito i porti ucraini e lasciare che il grano ... Per Zelensky, quasi la metà delle esportazioni di grano è ferma perché lacontinua a bloccare le ...Spostare la finale è stato il messaggio giusto che ladovrebbe ricevere". Poi ha aggiunto: "Giochiamo questa finale per tutte le persone in. Sono sicuro che alcune persone in... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 94 Colloqui telefonici tra Putin, il cancelliere tedesco Sholz e il Presidente francese Macron, necessario intavolare negoziati diretti e seri con Zelensky Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico ...Tocca a Macron e Scholz parlare al telefono con il presidente russo, che si impegna ad accordare un accesso in sicurezza al porto di Odessa se verrà sminato.