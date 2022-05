Ucraina | Kiev | “Morti 29 600 soldati Russia”

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sarebbero 29.600 i militarifra le fila dell’esercito delladal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.600 uomini, 1315 carri armati, 3235 mezzi corazzati, 617 sistemi d’artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 206 aerei, 170 elicotteri, 2225 autoveicoli, 13 unità navali e 502 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il recupero e la confisca dei beni, inoltre, potrebbero contribuire anche all'attuazione delle misure restrittive europea e a 'ricostruire l'". Al momento sono congelati asset per oltre 10 ..."Armi tedesche per l'Ucraina già inviate" nel testo e come foto una lumaca con un bossolo: è il messaggio inviato tramite WhatsApp da un membro del governo di Kiev all'ambasciatore ucraino in Germania ...