Ucraina | Kiev | ‘morti 29 600 soldati russi | distrutti 1315 tank'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 29.600 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.600 uomini,carri armati, 3235 mezzi corazzati, 617 sistemi d'artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 206 aerei, 170 elicotteri, 2225 autoveicoli, 13 unità navali e 502 droni.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky, parlando del peggioramento della situazione nel Donbass, ha chiesto ai governi stranieri di con… - MediasetTgcom24 : Kiev: Mosca sta cancellando Severodonetsk dalla faccia della Terra #ucraina #Severodonetsk #mosca #kiev… - SkyTG24 : Eduard Heger, premier della Slovacchia: 'Se Kiev perde la guerra, noi saremo i prossimi' - PaolilloLuca : Ucraina, Kiev: 'Russia ha rapito almeno 230mila nostri bambini' - robreg1 : RT @fcolarieti: Guerra in Ucraina, la Russia ha attaccato 40 città nel Donetsk e Lugansk. La Nato non fornirà più alcuni tipi di armi a Kie… -

9.09 Crimea, mar d'Azov è perduto da"Il mar d'Azov è perduto per sempre per l'. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Dopo la ...controllo di".08.42: 240 bambini uccisi e 436 feriti da inizio guerra Sono 240 i bambini uccisi indal giorno dell'invasione russa del Paese. 436 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore ...(ANSA) - ROMA, 26 MAG - I Paesi membri della Nato avrebbero concordato in modo informale di non fornire alcuni tipi di armi all'Ucraina, come i carri armanti e i caccia, nel timore che Mosca possa ...ROMA (ITALPRESS) – “Dietro tutte queste speculazioni geopolitiche di coloro che consigliano all’Ucraina di regalare qualcosa alla ...