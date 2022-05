Ucraina, i Paesi Nato frenano sull’invio di carri armati e caccia a Kiev: «Rischio rappresaglia da Mosca» – Il live blog (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel 92esimo giorno di guerra in Ucraina le forze russe hanno sferrato attacchi in 40 città nel Donbass, secondo quanto riferisce Kiev. Intanto, secondo i media tedeschi, i Paesi Nato avrebbero deciso di non inviare a Kiev caccia e carri armati per evitare reazioni da parte di Mosca. 7.45 – «Dalla Nato nessun invio di carri armati a Kiev» Secondo il quotidiano tedesco Die Zeit, i Paesi membri della Nato hanno concordato di non fornire alcun tipo di armi all’Ucraina, come i carri armati e i caccia. Il timore è che Mosca possa vedere questi aiuti ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel 92esimo giorno di guerra inle forze russe hanno sferrato attacchi in 40 città nel Donbass, secondo quanto riferisce. Intanto, secondo i media tedeschi, iavrebbero deciso di non inviare aper evitare reazioni da parte di. 7.45 – «Dallanessun invio di» Secondo il quotidiano tedesco Die Zeit, imembri dellahanno concordato di non fornire alcun tipo di armi all’, come ie i. Il timore è chepossa vedere questi aiuti ...

