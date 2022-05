Ucraina: Draghi, 'Putin? nessuna certezza che tentativo vada a buon termine' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Del tentativo di sbloccare i depositi di grano che giacciono nei porti ucraini, oggi in una telefonata con Putin, "ne parlerò al Consiglio straordinario europeo, non è esattamente su questo" il summit "ma credo farò una breve informativa. Ma, attenzione, è un tentativo che potrebbe finire nel nulla ma che mi sento di fare, senza alcuna certezza che possa andare a buon termine, potrebbe finire nel nulla". Lo puntualizza il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "La gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose che possono anche non riuscire - rimarca - proverò dunque a telefonare a Zelensky e vedrò se c'è una corrispondente disponibilità. Credo che da parte di tutti ci sia la consapevolezza della posta in gioco, ovvero la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Deldi sbloccare i depositi di grano che giacciono nei porti ucraini, oggi in una telefonata con, "ne parlerò al Consiglio straordinario europeo, non è esattamente su questo" il summit "ma credo farò una breve informativa. Ma, attenzione, è unche potrebbe finire nel nulla ma che mi sento di fare, senza alcunache possa andare a, potrebbe finire nel nulla". Lo puntualizza il premier Marioin conferenza stampa. "La gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose che possono anche non riuscire - rimarca - proverò dunque a telefonare a Zelensky e vedrò se c'è una corrispondente disponibilità. Credo che da parte di tutti ci sia la consapevolezza della posta in gioco, ovvero la ...

