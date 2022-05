Ucraina: consigliere sindaco Mariupol, 'Mosca prolunga anno scolastico per insegnare il russo' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Le autorità russe hanno prorogato l'anno scolastico fino al 1 settembre nelle scuole di Mariupol occupata, ha dichiarato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. "L'obiettivo principale - ha detto - è la deucrainizzazione e la preparazione per l'anno scolastico secondo il programma russo. Ai bambini verrà insegnato per tutta l'estate la lingua e la letteratura russa, storia e matematica russa in russo ". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Le autorità russe hprorogato l'fino al 1 settembre nelle scuole dioccupata, ha dichiarato ildelPetro Andryushchenko. "L'obiettivo principale - ha detto - è la deucrainizzazione e la preparazione per l'secondo il programma. Ai bambini verrà insegnato per tutta l'estate la lingua e la letteratura russa, storia e matematica russa in".

