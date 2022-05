Twitter, gli investitori fanno causa a Musk: «Ha manipolato il mercato» (Di giovedì 26 maggio 2022) Diversi investitori di Twitter hanno fatto causa a Elon Musk per aver ritardato la comunicazione alla Securities and Exchange Commission (Sec) sull’aumento delle sue quote. Gli investitori attaccano il Ceo di Tesla perché il ritardo gli avrebbe permesso di risparmiare 156 milioni di dollari. «Ritardando la comunicazione, Musk ha manipolato il mercato e acquistato titoli Twitter a un prezzo artificialmente basso», recita l’azione legale degli investitori. Le indagini erano già state avviate dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), l’ente che si occupa di tutelare gli investitori. Le norme prevedono una comunicazione pubblica tempestiva (entro dieci giorni) da parte degli ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Diversidihanno fattoa Elonper aver ritardato la comunicazione alla Securities and Exchange Commission (Sec) sull’aumento delle sue quote. Gliattaccano il Ceo di Tesla perché il ritardo gli avrebbe permesso di risparmiare 156 milioni di dollari. «Ritardando la comunicazione,haile acquistato titolia un prezzo artificialmente basso», recita l’azione legale degli. Le indagini erano già state avviate dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), l’ente che si occupa di tutelare gli. Le norme prevedono una comunicazione pubblica tempestiva (entro dieci giorni) da parte degli ...

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - MarroneEmma : Grazie a tutti per gli auguri ?? Mi avete sommersa di amore ?? Vi voglio bene!!!!! - matteorenzi : Bellissima giornata a Genova. Grazie a Lella Paita e a tutti gli amici. E forza Marco Bucci - IlvaMenchini : RT @stefany5961: Niente prosecco stasera. Solo una bella serata con gli amici. Dove smetti di pensare..e pensi solo a ridere. ?? #buonanott… - Robypennny : RT @JamesLucasIT: il teatro di efeso, prima e dopo gli scavi -