Tutti guardano agli obiettivi semestrali ma i soldi del Pnrr rischiamo di perderli per la lentezza sulle riforme (Di giovedì 26 maggio 2022) Raggiunta l'intesa sui balneari ma il nodo degli indennizzi è rinviato. Adesso l'attenzione di Draghi è tutta rivolta al passaggio parlamentare, tanto che l'esame della delega fiscale slitta per far posto al Ddl Concorrenza

myo75ho : RT @HuffPostItalia: Tutti guardano agli obiettivi semestrali ma i soldi del Pnrr rischiamo di perderli per la lentezza sulle riforme https:…