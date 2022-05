Turismo | Nyc&Company | Martha Palacios senior director Intern Mice Canada-Latam-Europe

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Nuova nomina ai vertici di Nyc & Company, l’ente ufficiale di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau per la città di New York:è stata nominataational. Da novembre,è entrata a far parte di Nyc & Company in qualità diational, occupandosi del mercato canadese, latino-americano edo.è stata leader delle vendite del settore alberghiero nell’area di New York City per oltre 20 anni e lavorerà con i buyer di questi mercati ...

