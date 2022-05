Triathlon | Europei Olsztyn 2022 | azzurri alla ricerca del titolo nel format supersprint

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tutti pronto ad, in Polonia, per glidisu distanza(300 metri di nuoto, 8 km di ciclismo e 2 km di corsa) per le categorie elite, under 23 e junior: per le prove individuali ci saranno venerdì 27 le semifinali e sabato 28 le finali, mentre domenica 29 si terrà la staffetta mista per la categoria junior. La presenza azzurra in Polonia risente della contemporaneità con la World Cup che si disputa nello stesso fine settimana ad Arzachena: saranno in gara per le categorie elite ed under 23 per l’Italia Samuele Angelini, Nicola Azzano, Michele Bortolamedi, Asia Mercatelli, Sergiy Polikarpenko, Angelica Prestia e Nicolò Strada. Scherma, Coppa del Mondo: ultimo appuntamento della stagione per la spada Doppio impegno, come detto, per la categoria junior, che ...