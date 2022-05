Tragedia a Lecco | madre investe la figlia di due anni | le condizioni della bimba

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il drammatico incidente è successo martedì 24 maggio a Verderio, un paesino in provincia di. Una mamma ha investito ladi duecon l’automobile. La piccola è rimasta incastrata sotto le gomme: ora si trova all’ospedale a Bergamo. Incidente adi dueinvestita dallaLa bambina stava giocando nel cortilecasa dei nonni con la sorellina. La famiglia stava aspettando laper l’ora di cena. La mamma, una donna di 43, è tornata verso le 20. Guidava la sua auto, una Lancia Ypsilon. Ha fatto manovra per per parcheggiare, ma non si è accorta che sul vialetto c’era la. Ha così investito la piccola e l’ha scaraventata a terra, intrappolandola tra il ...

Pubblicato il 25 Maggio, 2022 E' successo ieri in provincia di. Una bimba di 2 anni stava giocando in cortile quando è stata investita dalla propria madre . Non l'aveva vista. La piccola stava giocando nel cortile di casa dei nonni insieme a sua sorella in ...sfiorata stasera in via Fontanile. Una bambina di due anni è finita sotto l'auto della ... parlava e si muoveva, ma lo spavento è stato tanto Tutti i particolari su La Provincia diin ...Dramma a Verderio, bambina di 2 anni investita dalla madre: la donna stava facendo manovra e non si era accorta della sua presenza ...A pochi passi di distanza, a terra, è rimasto anche il secondo protagonista di questa incredibile tragedia, Giuseppe Brivio 54 anni di Missaglia, uscito per un giro in moto insieme alla… Leggi ...