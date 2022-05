Traffico Roma del 26-05-2022 ore 18:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani proseguono in centro festeggiamenti per la vittoria della Roma della conference League i giocatori a bordo di due bus scoperti sono vicini al Circo Massimo tutta la zona e praticamente bloccata forti rallentamenti anche sul lungotevere da Castel Sant’Angelo a Porta Portese i tifosi giallorossi stanno arrivando da ogni parte della città su disposizione delle forze di polizia sono state chiuse le stazioni Circo Massimo e Colosseo della metro B in alternativa si possono utilizzare le stazioni piramide Cavour deviate anche tutte le linee bus di è sempre in tema di trasporto pubblico ricordiamo che è ancora chiusa alle servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B1 per un guasto alle scale mobili i treni transitano senza Per quanto riguarda il Traffico ancora ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani proseguono in centro festeggiamenti per la vittoria delladella conference League i giocatori a bordo di due bus scoperti sono vicini al Circo Massimo tutta la zona e praticamente bloccata forti rallentamenti anche sul lungotevere da Castel Sant’Angelo a Porta Portese i tifosi giallorossi stanno arrivando da ogni parte della città su disposizione delle forze di polizia sono state chiuse le stazioni Circo Massimo e Colosseo della metro B in alternativa si possono utilizzare le stazioni piramide Cavour deviate anche tutte le linee bus di è sempre in tema di trasporto pubblico ricordiamo che è ancora chiusa alle servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B1 per un guasto alle scale mobili i treni transitano senza Per quanto riguarda ilancora ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - cristianovilla9 : @PoliticaPerJedi Roma non è solo il centro. Come qualcuno ha scritto in merito al paventato anticipo fine servizio… - DaniloTomassoni : @PoliticaPerJedi Si ma sposta sta macchina. Altri due tweet e me convinci che il traffico di Roma è colpa di Zanio… - alessio_88 : #Roma è bloccata. Grazie a tutti perché dopo 10 ore di lavoro uno vuole passare altre due ore sui mezzi pubblici bl… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e Aglio e tra il… -