Traffico Roma del 26-05-2022 ore 08 | 00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione prima cosa sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e l'abbia inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla diramazione di Roma sud dove Al momento si compila a partire da Torrenova si rallenta anche in esterna tra la Prenestina e la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 Code in entrata tra Tor Cervara e la tangenziale si intensificano gli spostamenti verso Roma partire la Cassia con file tra il raccordo è via di Grottarossa e la Flaminia qui Traffico rallentato tra il raccordo e viale di Tor di Quinto sull'Appia poi si procede a rilento tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo rallentamenti anche via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi e l'ospedale San Filippo Neri verso il centro sulla Pontina infine code per lavori verso l'Eur tra Castel

