Torino, più vicina la cessione di Bremer: spunta la clausola per le pretendenti! (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Torino accelera per la cessione del difensore brasiliano Gleison Bremer: una clausola attira le pretendenti. Di cosa si tratta Rischia di infiammarsi la corsa per Gleison Bremer. Il difensore del Torino, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe una clausola seconda la quale potrebbe liberarsi a partire dal prossimo gennaio per soli 15 milioni di euro. Per queste ragioni il club di Urbano Cairo ha ora tutti gli interessi di affrettare la cessione. Nella corsa al brasiliano, oltre a Inter e Milan, potrebbero inserirsi anche Juventus e Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bremer - Inter, si sblocca l'affare: ha una clausola rescissoria Gleison Bremer e l' Inter sono sempre più vicini. Il difensore del Torino potrebbe presto firmare con i nerazzurri, che da tempo monitorano il calciatore e sono pronti ad affondare il colpo. A facilitare la situazione ci sarebbe una clausola rescissoria.