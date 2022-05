Torino Jazz Festival festeggia dieci anni di musica, cultura e letteratura (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Il Torino Jazz Festival compie 10 anni: dall’11 al 19 giugno 2022 il capoluogo piemontese si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico aperto a tutti. Nove giorni di programmazione e oltre 50 eventi con location sparse in tutta la città. Il cartellone della rassegna di musica Jazz, una delle più importanti a livello internazionale, offre quest’anno, una scelta davvero vasta. Spazia dal mainstream ai nuovi linguaggi improvvisativi, passando per il rock, l’avanguardia, il nuovo progressive europeo e l’elettronica. Nato il 27 aprile 2012 grazie all’idea dell’allora assessore alla cultura Maurizio Braccialarghe il Torino Jazz Festival di strada ne ha fatta da allora diventando un appuntamento ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Ilcompie 10: dall’11 al 19 giugno 2022 il capoluogo piemontese si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico aperto a tutti. Nove giorni di programmazione e oltre 50 eventi con location sparse in tutta la città. Il cartellone della rassegna di, una delle più importanti a livello internazionale, offre quest’anno, una scelta davvero vasta. Spazia dal mainstream ai nuovi linguaggi improvvisativi, passando per il rock, l’avanguardia, il nuovo progressive europeo e l’elettronica. Nato il 27 aprile 2012 grazie all’idea dell’allora assessore allaMaurizio Braccialarghe ildi strada ne ha fatta da allora diventando un appuntamento ...

SAonlinemag : Se il jazz è morto e i generi godono di pessima salute, non ci resta che prenderne atto, sgomberare la mente e abbr… - zazoomblog : Dall11 al 19 giugno 2022 il Torino Jazz Festival torna con nove giorni di programmazione e oltre 50 eventi. Ospiti… - capitanhyppo : RT @ultrasonica_ita: In arrivo questo weekend a #torino il JAZZ IS DEAD FESTIVAL con 3 giorni di concerti di altissimo livello (DALEK, THE… - ultrasonica_ita : In arrivo questo weekend a #torino il JAZZ IS DEAD FESTIVAL con 3 giorni di concerti di altissimo livello (DALEK, T… - Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: Torna il 27 maggio JAZZ IS DEAD, il festival dedicato alle sfumature musicali estreme e sperimentali. La V edizione ha p… -