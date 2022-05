(Di giovedì 26 maggio 2022)(ITALPRESS) – I carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 giovani di età compresa fra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina aggravata in concorso, danneggiamento e detenzione di armi da taglio. Tutti reati commessi ai danni di loro coetanei tra il novembre 2021 e febbraio. L’indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 4i quali, con un modus operandi tipico delle, dopo aver avvicinato e infastidito le giovanicon comportamenti molesti, le avrebbero costrette, con l’usoviolenza e il riscorso anche ad armi da taglio, a farsi consegnare denaro contante o telefonini. (ITALPRESS). L'articolo ...

Advertising

SkyTG24 : Rapine e violenze a #Torino, fermata baby gang. Arrestati 4 minorenni - TorinoNews24 : Torino - Baby gang semina il panico in centro: rapine e violenza con coltelli, 4 giovanissimi arrestati... - SecolodItalia1 : Torino, arrestati quattro minorenni a capo della baby gang del centro: le violenze contro le vittime… - infoitinterno : Rapine e violenze a Torino, fermata baby gang. Arrestati 4 minorenni - infoitinterno : Quattro minorenni arrestati a Torino, per mesi hanno terrorizzato il centro -

Ecco alcuni componenti delle baby gang che terrorizzano i coetanei nel centro di, rapinandoli con il coltello di soldi, cellulare e capi firmati. Nel video dei carabinieri li ...ragazzi,...... molti appartenenti alla 'ndrangheta del Nord Italia vennero. Rocco Morabito, che già ... nel vibonese, con ramificazioni soprattutto in Piemonte, tra, Moncalieri e Carmagnola.Sono sospettati di far parte di una baby gang che, tra il novembre dello scorso anno e febbraio, ha seminato il terrore nella zona centrale del capoluogo piemontese. Quattro giovani tra i 15 e i 17 an ...Per le Forze dell’Ordine, i 4 ragazzi sono responsabili a vario titolo dei reati di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e detenzi ...