‘Top Gun | Maverick’ atterra al The Space Cinema Moderno in lingua originale inaugurando la Rassegna di titoli – Hear My Voice

ROMA – In contemporanea con l'uscita nelle sale italiane di 'Top Gun: Maverick', The Space Cinema inaugura il ciclo di uscite settimanali dei titoli in versione originale al The Space Cinema Moderno di Roma: ogni giovedì un nuovo film in lingua originale; un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del Cinema senza doppiaggio. Il film, diretto da Joseph Kosinski, vede ancora una volta protagonista l'impavido Tenente Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) che, dopo più di trent'anni di servizio, è ancora tra i migliori aviatori della Marina americana. Maverick viene chiamato ad addestrare una squadra speciale di nuovi allievi dell'accademia Top Gun per una missione ...

I programmi in tv oggi, 26 maggio 2022: film e intrattenimento Su Iris dalle 21 Top Gun. Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete Mitchell è al suo posto, spingendosi al limite come coraggioso pilota collaudatore che ... Dove è stato girato 'Top Gun: Maverick', il sequel con Tom Cuise Non c'è dubbio che 'Top Gun', il film degli Anni '80, abbia un posto speciale nei nostri cuori. Ma il sequel, 'Top Gun: Maverick', che vede ancora protagonista Tom Cruise (che ne è anche produttore) quanto e emozioni e a ...