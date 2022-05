Thiago Pinto | “Con Mourinho abbiamo investito 90 milioni”

(Di giovedì 26 maggio 2022)ha parlato della finale di Conference League ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco uno stralcio delle sue parole. Emozioni? “Questo è un premio per i Friedkin, hanno portato un’altra mentalità. Dobbiamo fare le cose fatte bene ogni giorno, non sarà il nostro ultimo trofeo”. Questa serata può dare una spinta per il mercato? “Con tutto il rispetto, è impossibile parlare con un giornalista senza parlare di mercato.cambiato la mentalità della Roma,portato90vinto una coppa. Vogliamo migliorare e miglioreremo, ma non serve parlare sempre. Il progetto è molto chiaro, se vogliamo vincereapposta”. La partita? “Che posso dire… Non ...

: "Non sarà l'ultimo trofeo" "Questo è un premio per la famiglia Friedkin, che ha portato una mentalità diversa in questo club insieme a Mourinho. Non sarà l'ultimo trofeo". Così Tiago ...Orgoglio e petto in fuori.parla, prima che la Roma disputi la finale di Conference League contro il Feyenoord : 'Punto di partenza Arrivare alla fine della stagione con dei dubbi sul progetto Roma è strano. Siamo ... THIAGO PINTO: "NON CAPISCO I DUBBI SUL PROGETTO ROMA" - Sportmediaset Le parole del general manager giallorosso dopo il trionfo di Tirana: "È un premio per i Friedkin che hanno portato un’altra mentalità con Mourinho" ...Tiago Pinto, general manager della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il successo giallorosso in Conference League contro il Feyenoord: "Oggi abbiamo vinto e lo hanno fatto i gi ...