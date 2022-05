The Sandman, perché Lucifer è Gwendoline Christie e non Tom Ellis nella nuova serie Netflix? (Di giovedì 26 maggio 2022) Il dubbio è legittimo: perché il Lucifer di The Sandman è interpretato da Gwendoline Christie quando c'era già il Lucifer di Tom Ellis a disposizione? Presto vedremo il mondo di The Sandman prendere vita su Netflix grazie all'adattamento live-action dell'opera di Neil Gaiman. Tuttavia, avremo un Lucifer diverso da quello visto finora sui teleschermi: sarà Gwendoline Christie a interpretare il personaggio nato dalla fantasia dell'autore, e non Tom Ellis. Ma perché non si è deciso di mantenere lo stesso attore? A rivelarlo, come riporta anche il sito Comicbook, è stato lo stesso Gaiman a più riprese, dapprima su tumblr e poi su Twitter. Nel suo più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Il dubbio è legittimo:ildi Theè interpretato daquando c'era già ildi Toma disposizione? Presto vedremo il mondo di Theprendere vita sugrazie all'adattamento live-action dell'opera di Neil Gaiman. Tuttavia, avremo undiverso da quello visto finora sui teleschermi: saràa interpretare il personaggio nato dalla fantasia dell'autore, e non Tom. Manon si è deciso di mantenere lo stesso attore? A rivelarlo, come riporta anche il sito Comicbook, è stato lo stesso Gaiman a più riprese, dapprima su tumblr e poi su Twitter. Nel suo più ...

