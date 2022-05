Tg1 | la Maggioni rivoluziona le conduzioni | i conduttori delle 20 raddoppiano alle 6 30 del mattino Ecco tutti i volti edizione per edizione

(Di giovedì 26 maggio 2022) Laura Chimenti - Tg1 Il nuovo corso di Monicaal Tg1 arriva ad un’importante svolta. La direttriceledel primo telegiornale nazionale, a cominciare dalla novità del6.30 arrivano inoti dell’20. Alessio Zucchini, Elisa Anzaldo, Emma D’Aquino, Francesco Giorgino e Laura Chimenti, infatti, raddoppieranno il loro impegno. Al tg della sera, affiancheranno l’mattutina6.30, che apre ogni giorno l’informazione di Rai 1. Un modo per accendere fin da subito l’attenzione quotidiana sul Tg1, che proseguirà poi con un’altra novità: lo spazio di “morning news”, che vede attualmente in onda – da quando è ...

Advertising

ierogamos : RT @madforfree: “Mi spaventa la politicizzazione della pandemia e i complottisti che parlano senza conoscenze scientifiche”. Lo ha detto a… - giampaolo_baio : RT @madforfree: “Mi spaventa la politicizzazione della pandemia e i complottisti che parlano senza conoscenze scientifiche”. Lo ha detto a… - IvanGiordano14 : RT @madforfree: “Mi spaventa la politicizzazione della pandemia e i complottisti che parlano senza conoscenze scientifiche”. Lo ha detto a… - MatrateArgo : RT @madforfree: “Mi spaventa la politicizzazione della pandemia e i complottisti che parlano senza conoscenze scientifiche”. Lo ha detto a… - Robypennny : RT @madforfree: “Mi spaventa la politicizzazione della pandemia e i complottisti che parlano senza conoscenze scientifiche”. Lo ha detto a… -

A intervenire sul tema del controllo delle fonti la Direttrice delMonica: "Avere tante fonti è un problema o un'opportunità Sicuramente avere tante fonti aumenta anche la possibilità ...al, via Carboni Tutte le nomine proposte hanno ricevuto soltanto 4 o 5 sì. Contrario il voto del consigliere in quota pentastellata di rito... Stop al canone Rai in bolletta. Nel 2023 Il ...Roma, 26 mag. (askanews) - 'La buona informazione non è un prodotto qualsiasi, non può essere paragonato a pere e mele. Il sostegno a un ...Ospite d’eccezione questa sera al Tg1. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, nell’edizione delle ore 20.00 di giovedì 26 maggio 2022 interverrà Mara Venier. La conduttrice di Domenica In sarà pre ...