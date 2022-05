(Di giovedì 26 maggio 2022) La maggior parte deglileggi più rigide sulle. Lo rivela unReuters/Ipsos condotto dopo il massacro nella scuola elementare di Uvalda in. Su 940 intervistati, l'84%...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'84% degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela un sondaggio condotto dopo il massacro nella scuola… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: L'84% degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela un sondaggio condotto dopo il massacro nella scuola… - AppostaMi : La maggior parte degli americani vuole leggi più rigide sulle armi, ma alla fine vinceranno come sempre le lobby… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: L'84% degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela un sondaggio condotto dopo il massacro nella scuola… - TELADOIOLANIUS : L'84% degli americani vuole più controlli sulle armi: poveri illusi ... pensano di stare in un paese democratico. -

Agenzia ANSA

Se oggi facessimo une votassimo dopodomani sul tema delle armi, sappiamo benissimo che ... e lo dico con i cadaveri dei bambini ancora caldi: la gente ragiona come il procuratore del. ...La maggior parte degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela unReuters/Ipsos condotto dopo il massacro nella scuola elementare di Uvalda in. Su 940 intervistati, l'84% ha affermato di essere a favore dei controlli sul profilo di chi vuole ... Texas: sondaggio, 84% americani vuole più controlli su armi La strage in Texas è figlia della solitudine estrema, dove i social alimentano gli assassini e la gente crede che ci vogliano ancora più armi ...Al momento le famiglie sono alle prese col duro compito di riconoscere i propri cari e diffondere le generalità: gli studenti la cui morte è stata accertata sono Xavier Lopez, 10 anni, Uziyah Garcia, ...