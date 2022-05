(Di giovedì 26 maggio 2022) "Noi come Stato, noi come societa' dobbiamo fare un lavoro migliore con la salute mentale. Chiunque spari a qualcun altro ha un problema di salute mentale. Punto. Noi, come governo, dobbiamo trovare ...

Le parole deldelsulla sparatoria nella scuola di Uvalde, in cui un uomo armato ha ucciso 19 bambini e due insegnanti. "Ci sono " continua Greg Abbott - 'vere' leggi sulle armi a ...Lo ha precisato il portavoce di Facebook, Andy Stone , dopo che ildel, Greg Abbott , ha reso noto che il ragazzo aveva dichiarato sul social network le sue intenzioni. Prima che la ...Texas, governatore: "Chicago ha leggi sulle armi ma si spara di piu'" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...'Noi come Stato, noi come societa' dobbiamo fare un lavoro migliore con la salute mentale. Chiunque spari a qualcun altro ha un problema di ...