(Di giovedì 26 maggio 2022) Laè in crisi? La situazione sembra essere molto grave, si parla di unaper l’Inghilterra Negli ultimi mesi le condizioni di salute dellaElisabetta II stanno facendo preoccupare tutti i sudditi. Infatti, in più di un’occasione, la sovrana è dovuta mancare ad alcuni eventi a cui ha sempre preso parte. Un qualcosa che è avvenuto anche nel corso della commemorazione della domenica delle Rimembranze, un appuntamento che si è tenuto all’inizio del mese di novembre. A spingere laa prendere questa decisione è stato un terribile dolore alla schiena, una situazione che l’ha costretta a restare nella sua dimora a riposarsi. Sono stati gli stessi medici a prescrivere allaun periodo di riposo totale, in cui stare lontana ...

Advertising

il Democratico

... collaborò anche alla ricostruzione postIl Montasio protagonista nelle scuole del Friuli con degustazioni e visite guidate Le giovanissime ginnaste dellaGym di Udine sono ...LaFamily trema: per Kate il momento più difficile. William le ha mancato di rispetto: ecco che ... C'è chi parla di un veroa Palazzo. Ecco tutti i dettagli. Kate messa all'angolo da ... Terremoto Royal Family, è già pronta la nuova regina: ecco chi sarà La Royal Family è in crisi La situazione sembra essere molto grave, si parla di una nuova regina per l'Inghilterra ...In aggiunta la spaccatura familiare dovuta all’allontanamento del principe Harry che per seguire la moglie in America ha abbandonato gli impegni nobiliari. Elisabetta è nei guai nella Royal Family: c’ ...