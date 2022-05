(Di giovedì 26 maggio 2022)spiega il tatuaggio: "Era una promessa con me stesso" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Advertising

sportli26181512 : Teocoli: “Pioli lo vedo vestito da prete. E se arriva la seconda stella attraverso la Manica a nuoto”: Teocoli: “Pi… - Gazzetta_it : Intervista a Teo Teocoli: “Pioli lo vedo vestito da prete. E se arriva la seconda stella attraverso la Manica a nuo… - imgiovannim : TRA 24 ore perderemo uno scudetto contro Padre Pioli, Bennaces, Salumeria, giro girotondo, Teo teocoli, Calabria ma vi vedo belli tranquilli -

La Gazzetta dello Sport

Persono giorni particolari, una specie di piccolo incubo: a casa da un po' con il Covid ('...spiega il tatuaggio: "Era una promessa con me stesso" Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Persono giorni particolari, una specie di piccolo incubo: a casa da un po' con il Covid ('...spiega il tatuaggio: "Era una promessa con me stesso" Non perderti le Newsletter di Gazzetta ... Teocoli: “Pioli lo vedo vestito da prete. E se arriva la seconda stella attraverso la Manica a nuoto” Dopo aver fatto visita agli infartati del cardiologico Monzino (sia causa Milan che Inter), il ct rossonero ha incontrato il dirigente. La squadra viene ceduta e Suning affronta le sommosse operaie ca ...Il derby lungo un anno è arrivato alla sentenza definitiva: la lotta scudetto passa dal campo ai festeggiamenti dei tifosi ...