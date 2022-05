Tentano il colpo in una casa ma arrivano i Carabinieri: il ladro si lancia dalla finestra per scappare (Di giovedì 26 maggio 2022) Avevano messo a segno un bel colpo due cittadini georgiani con precedenti che si sono intrufolati all’interno di un’abitazione, portando via un cospicuo numero di oggetti di valore. Credevano di averla fatta franca ma il proprietario è riuscito a chiamare tempestivamente le forze dell’ordine che hanno poi bloccato i malviventi. Una fuga che è costata cara ad uno dei ladri che, nella fretta, si è lanciato da una finestra che affacciava sul cortile condominiale, compiendo un volo d ben 7 metri. Ma non è finita qui. Un’altra persona è stata arrestata ieri dai Carabinieri di Roma con l’accusa di furto aggravato. Leggi anche: Roma, Tentano furto in abitazione ma un residente le riconosce: nei guai 2 giovani Il tentato furto in via Giovanni Battista Gandino: la dinamica Nel primo caso, a finire in manette ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Avevano messo a segno un beldue cittadini georgiani con precedenti che si sono intrufolati all’interno di un’abitazione, portando via un cospicuo numero di oggetti di valore. Credevano di averla fatta franca ma il proprietario è riuscito a chiamare tempestivamente le forze dell’ordine che hanno poi bloccato i malviventi. Una fuga che è costata cara ad uno dei ladri che, nella fretta, si èto da unache affacciava sul cortile condominiale, compiendo un volo d ben 7 metri. Ma non è finita qui. Un’altra persona è stata arrestata ieri daidi Roma con l’accusa di furto aggravato. Leggi anche: Roma,furto in abitazione ma un residente le riconosce: nei guai 2 giovani Il tentato furto in via Giovanni Battista Gandino: la dinamica Nel primo caso, a finire in manette ...

