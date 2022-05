Tennis | Roland Garros | Nadal batte Moutet | 300 vittorie in Slam

(Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Lo spagnolo Rafaelsi qualifica per il terzo turno del. Il mallorchino si è imposto sul francese Corentin, numero 139 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Con questo successoraggiunge le 300in uno

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - settalese : RT @Eurosport_IT: CECCHINATO AL 2° TURNO ???????? Battuto Andujar di rimonta, al secondo turno affronterà Hubert Hurkacz ?? Il report del matc… - Eurosport_IT : Rafa reagisce da campione e si guadagna l'accesso al 3° turno! ?????? #EurosportTENNIS | #RG22 | #RolandGarros |… - sportface2016 : #RolandGarros 2022, #Nadal domina #Moutet in tre set e approda al terzo turno - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Martina Trevisan continua la sua avventura al Roland Garros -

Eurosport IT

...30 Sampdoria - Fiorentina 4 - 1 20:45 Juventus - Lazio 2 - 2 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Newcastle - Arsenal 2 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:45 Brescia - Sassari 104 - 97...Garros è un po' come la Grande Boucle e non solo per affinità nazionale. Il più importante ... L'avversario di Rafa sarà Botic Van de Zandschulp, olandese in buona crescita dotato di un... Roland Garros, Tennis 360, Ep.4: Alcaraz sopravvive, ma quanto peserà nel torneo Rafael Nadal risponde prontamente a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, qualificandosi per il terzo turno del Roland Garros 2022. Nel match della sessione serale il maiorchino ha sconfitto il francese Co ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - La caccia al 14esimo titolo a Parigi prosegue per Rafa Nadal. Il maiorchino approda al terzo turno del Roland Garros, chiudendo il programma odierno sullo Chatrier: 6-3 ...