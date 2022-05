Tennis: Roland Garros, Medvedev al terzo turno (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Daniil Medvedev si qualifica al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge il serbo Laslo Djere, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3 in due ore e 36 minuti. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Daniilsi qualifica aldel, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge il serbo Laslo Djere, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3 in due ore e 36 minuti.

