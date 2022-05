Tennis: Roland Garros, Giorgi al terzo turno (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Camila Giorgi si qualifica al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L'azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, supera la kazaka Yulia Putintseva, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 33 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Camilasi qualifica aldel, seconda prova stagionale del Grande Slam. L'azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, supera la kazaka Yulia Putintseva, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 33 minuti.

