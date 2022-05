Tennis: Roland Garros, Cecchinato ko al 2° turno (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Marco Cecchinato esce di scena al secondo turno del Roland Garros, seconda priva stagionale del Grande Slam. L'azzurro, numero 132 del mondo, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 12 del ranking Atp e 12 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Marcoesce di scena al secondodel, seconda priva stagionale del Grande Slam. L'azzurro, numero 132 del mondo, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 12 del ranking Atp e 12 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco.

