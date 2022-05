Tempesta d'amore, anticipazioni 26 maggio: il piano di Christoph (Di giovedì 26 maggio 2022) A Tempesta d'amore, dopo mesi di stasi e trame incentrate soprattutto sul suo altalenante rapporto con Selina, Christoph tornerà finalmente in auge per le proprie ambizioni personali e per i tentativi di tornare sulla cresta dell'onda negli affari. L'albergatore, infatti, a causa delle macchinazioni e degli intrighi di Ariane, è stato costretto a cedere quasi tutte le sue azioni del Fürstenhof a lei e gli è rimasto in mano un pacchetto esiguo che lo vede in una posizione di netto svantaggio rispetto ai suoi soci. Per tornare finalmente ad essere l'imprenditore di un tempo, Christoph ha messo gli occhi sui tre alberghi messi in vendita ad un prezzo stracciato da Rafael Gómez, ma anche Robert e Werner si sono interessati a questo affare. L'albergatore, tornato di recente da un viaggio di lavoro, ha spiegato ai suoi ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 26 maggio 2022) Ad', dopo mesi di stasi e trame incentrate soprattutto sul suo altalenante rapporto con Selina,tornerà finalmente in auge per le proprie ambizioni personali e per i tentativi di tornare sulla cresta dell'onda negli affari. L'albergatore, infatti, a causa delle macchinazioni e degli intrighi di Ariane, è stato costretto a cedere quasi tutte le sue azioni del Fürstenhof a lei e gli è rimasto in mano un pacchetto esiguo che lo vede in una posizione di netto svantaggio rispetto ai suoi soci. Per tornare finalmente ad essere l'imprenditore di un tempo,ha messo gli occhi sui tre alberghi messi in vendita ad un prezzo stracciato da Rafael Gómez, ma anche Robert e Werner si sono interessati a questo affare. L'albergatore, tornato di recente da un viaggio di lavoro, ha spiegato ai suoi ...

