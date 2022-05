Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Marialaura e Roger? Sondaggi, percentuali e anticipazioni (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la decisione di alcuni naufraghi di lasciare il gioco, alcuni dei quali avrebbero potuto addirittura vincere il reality, sta per tornare l’Isola dei Famosi, con una nuova e imperdibile puntata. Tra polemiche, lacrime, fraintendimenti, mancanza di cibo e stanchezza, l’avventura dei concorrenti sta continuando. E molti sperano di arrivare fino alla fine, fino al 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione. Ma chi rischia l’eliminazione? Marialaura e Roger al Televoto all’Isola dei Famosi 2022 Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Gennaro, che è sbarcato su Playa Sgamada, ora i naufraghi al Televoto, quindi a rischio eliminazione, sono due. Stiamo parlando della vincitrice de La Pupa e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la decisione di alcuni naufraghi di lasciare il gioco, alcuni dei quali avrebbero potuto addirittura vincere il reality, sta per tornare l’dei, con una nuova e imperdibile puntata. Tra polemiche, lacrime, fraintendimenti, mancanza di cibo e stanchezza, l’avventura dei concorrenti sta continuando. E molti sperano di arrivare fino alla fine, fino al 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione. Ma chi rischia l’eliminazione?alall’deiDopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Gennaro, che è sbarcato su Playa Sgamada, ora i naufraghi al, quindi a rischio eliminazione, sono due. Stiamo parlando della vincitrice de La Pupa e il ...

Advertising

CorriereCitta : Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra #Marialaura e #Roger? Sondaggi, percentuali e anticipazioni… - Doc11992 : Se ci sarà il televoto su Sgamada, chi farete tornare in gioco? #isola - Didi06417800 : Continuate pure a sparlare Marialaura e Lory che tanto al primo TELEVOTO ….. #isola - Debina87 : Non tifo assolutamente per Roger ma a questo televoto merita di salvarsi con percentuali stellari sia per non darla… - Ambrosio51D : RT @WhyckieQueenie: @Just___Pat un pochino ha ragione Nicolas: le lacrime di maria laura sembrano essere strumentali per passare da vittima… -