Telefonata Draghi-Putin | il presidente del Consiglio | «Non ho visto spiragli di pace Ho chiesto a Mosca di sbloccare il grano» – Il Video

Mario Draghi ha chiamato Vladimir Putin. A darne notizia sono il Cremlino, citato dall'agenzia di stampa russa Tass, e Palazzo Chigi. «Lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in Ucraina», ha spiegato Draghi, «perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi africani è già presente avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili». Nella conferenza stampa a margine della Telefonata, Draghi ha dichiarato che sentirà a breve anche il leader di Kiev Volodymyr Zelensky: «A me interessa vedere se si riescono a sbloccare questi enormi quantitativi di grano nei porti del Mar Nero».

