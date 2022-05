Telefonata Draghi - Putin: cercare soluzione condivisa per crisi alimentare (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo a darne notizia è stato il Cremlino, citato dall'agenzia Tass: nel pomeriggio il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente russo Vladimir Putin. Il tema del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo a darne notizia è stato il Cremlino, citato dall'agenzia Tass: nel pomeriggio il nostro presidente del Consiglio Marioha telefonato al presidente russo Vladimir. Il tema del ...

