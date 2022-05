Tchouameni vuole il Real Madrid, il Monaco 80 milioni di euro: le ultime (Di giovedì 26 maggio 2022) sul futuro del centrocampista francese Come riportato da Fabrizio Romano il Monaco non intende accettare meno di 80 milioni di euro per Aurelien Tchouameni. Il centrocampista francese ha dato la sua priorità al Real Madrid ma nulla è definitivo. Tant’è che PSG e Liverpool sarebbero ancora in contatto con l’entourage del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) sul futuro del centrocampista francese Come riportato da Fabrizio Romano ilnon intende accettare meno di 80diper Aurelien. Il centrocampista francese ha dato la sua priorità alma nulla è definitivo. Tant’è che PSG e Liverpool sarebbero ancora in contatto con l’entourage del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Torrenapoli1 : Un pò di mercato - Dopo #Haaland al City, #Gravenberch e #Mazraoui al Bayern e #Tchouameni al Real, si sta preparan… - F1N1no : @max_cromax @Frankplusvalenz Si ma non ho capito perché 'occhio'.. Hanno casemiro kroos modric. Valverde camavinga… - TUTTOJUVE_COM : Tchouameni, il Real Madrid vuole battere la concorrenza dopo il 'no' di Mbappè - boccia921 : Tristissima la quantità di soldi che gira nel calcio, ma godo perché forse il Real finalmente non prende tutto ciò… - Simone29164700 : @io_procrastino @KSport24 Ma non basta ... Bisogna prendere un regista se si vuole continuare con allegri . Io avre… -