Tattalino il barbiere di De Mita | “Ha fatto tanto per Nusco e per l’Irpinia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA metà tra salone anni ’50 e mostra di fotografia, più che una barberia Luigi Mongelli, per tutti “”, è il custode di un vero e proprio santuario demitiano nel centro storico di. Alle sue spalle una collezione di foto con personaggi famosi, da Cossiga a Gorbaciov, sulle quali troneggia quella di un giovane Denell’atto della rasatura. “Io sono un fan del Presidente – mette subito in chiaro Mongelli – il primo manifesto l’ho attaccato a 11 anni quando lui fu candidato alla Camera dei Deputati e da li è nata una frequentazione, anche perché lui riceveva tutti a casa sua. La foto che amo di più? Sono tutte belle, ne ho una con Gorbaciov, un’altra con Rockfeller, altre le ho a casa. Per me sono tutte belle, poi quando lui riceveva qualcuno alo mandava da me. E’ grazie a ...