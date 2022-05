Tabellone Roland Garros 2022 femminile | Swiatek guida il seeding | c’è Giorgi

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ildelper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Attesissimo il secondo Slam dell’anno anche in campo, con Iganumero uno al mondo e favorita a detta di molti. Per l’Italia, tra le altre, c’è Camila, numero trenta al mondo e ventotto del. Di seguito allora ecco il main draw così come sorteggiato giovedì 19 maggio. ILCOMPLETO SECONDO TURNO PARTE ALTA (1)vs Riske Schmiedlova vs Kovinic (19) Halep vs Q. Zheng Cornet vs (13) Ostapenko (11) Pegula vs Kalinina (24) Zidansek b. Sherif rit. (30) Alexandrova vs Begu (WC) Jeanjean b. (8) Ka. Pliskova 6-2 6-2 (3) ...