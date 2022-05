“Switch off”, il nuovo singolo di Cristiano Turato feat. Maurizio: l’intervista (Di giovedì 26 maggio 2022) “Mi piace molto leggere, osservare e comprendere quali meccanismi partecipano alla crescita dell’essere umano. ‘Switch off’ è l’istante tanto semplice quanto complesso di una scelta essenziale: scegliere di essere liberi” Dal 20 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Switch off” (Videoradio) feat. Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Cristiano Turato, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 maggio. Il brano “Switch off” è ispirato al famoso esperimento sui cani di “Ivan Pavlov” (1849-1936), per cui vinse il Premio Nobel nel 1904. “Ci si abitua in fretta 21 giorni e poi la noia, un colpo di spugna” è l’effetto di un riflesso condizionato; uno stimolo in grado di provocare una reazione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) “Mi piace molto leggere, osservare e comprendere quali meccanismi partecipano alla crescita dell’essere umano. ‘off’ è l’istante tanto semplice quanto complesso di una scelta essenziale: scegliere di essere liberi” Dal 20 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “off” (Videoradio)Vercon, ildi, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 maggio. Il brano “off” è ispirato al famoso esperimento sui cani di “Ivan Pavlov” (1849-1936), per cui vinse il Premio Nobel nel 1904. “Ci si abitua in fretta 21 giorni e poi la noia, un colpo di spugna” è l’effetto di un riflesso condizionato; uno stimolo in grado di provocare una reazione ...

