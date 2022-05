“Sventato un piano di Isis per uccidere George W. Bush”. Un iracheno andò a Dallas per fare riprese alla casa dell’ex presidente (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarebbe stata l’uccisione del nemico pubblico numero uno, la fine di un ciclo iniziato con l’invasione dell’Iraq e che ha conosciuto la nascita di numerosi gruppi terroristici nel Paese dopo la caduta e l’uccisione di Saddam Hussein, la creazione di un nuovo Califfato, una nuova guerra di liberazione dalle Bandiere Nere e un’instabilità che ha caratterizzato quasi 20 anni di storia. Ma il piano dello Stato Islamico per uccidere colui che è ritenuto il primo responsabile di questa escalation senza fine di violenze, l’ex presidente americano George W. Bush, è fallito grazie all’intervento dell’Fbi. Come rivelato da Forbes, che cita una fonte interna ai federali americani, l’allarme è scattato a novembre 2021, quando un soggetto che si ritiene essere membro dell’organizzazione nata da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarebbe stata l’uccisione del nemico pubblico numero uno, la fine di un ciclo iniziato con l’invasione dell’Iraq e che ha conosciuto la nascita di numerosi gruppi terroristici nel Paese dopo la caduta e l’uccisione di Saddam Hussein, la creazione di un nuovo Califfato, una nuova guerra di liberazione dalle Bandiere Nere e un’instabilità che ha caratterizzato quasi 20 anni di storia. Ma ildello Stato Islamico percolui che è ritenuto il primo responsabile di questa escalation senza fine di violenze, l’examericanoW., è fallito grazie all’intervento dell’Fbi. Come rivelato da Forbes, che cita una fonte interna ai federali americani, l’rme è scattato a novembre 2021, quando un soggetto che si ritiene essere membro dell’organizzazione nata da una ...

