Superbonus 110%, le novità dell'ultimo periodo: le nuove regole per il 2023 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Superbonus ha contribuito notevolmente al Pil italiano , rivelandosi strumento azzeccato per dare slancio al settore edilizio e portare frutti positivi al sistema economico. Ultimamente sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilha contribuito notevolmente al Pil italiano , rivelandosi strumento azzeccato per dare slancio al settore edilizio e portare frutti positivi al sistema economico. Ultimamente sono state ...

