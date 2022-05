Sulle sponde del Metauro i volonari trovano 500 chili di immondizia | bonificata una discarica abusiva

Advertising

giocarmon : *-* Pablo Neruda – “…voglio una città, una repubblica, un fiume Mississippi di mele, e sulle sue sponde voglio ved… - rabiotmachia : @Bresingar_ Godremo dei nostri beniamini brindando sulle sponde del Tamigi - SkyLaGatta : V. Alexandropoulou,la Fond. Thalassa: 'Mediterraneo è uno dei mari più inquinati dal punto di vista ambientale del… - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: Il Gesù di Pasolini arriva a Cafarnao Il Vangelo secondo Matteo del grande regista, di cui ricorre il centenario della… - luciano55321084 : Il Gesù di Pasolini arriva a Cafarnao Il Vangelo secondo Matteo del grande regista, di cui ricorre il centenario de… -

il Resto del Carlino

FANO - Soddisfazione per avere rimosso mezza tonnellata di rifiuti, amarezza per gli abusi che argini e sentieri lungo il Metauro devono sopportare. Mobili, sdraie, vestiti, scarpe e molto altro tra ...Non è la prima volta che gruppi di giovani si danno appuntamento all'ex cava scavalcando le recinzioni che delimitano il lago artificiale per poi arrampicarsied esibirsi in pericolosi ... "No al taglio degli alberi sulle sponde dell’Idice" San Filippo Neri si celebra come ogni anno il 26 maggio. Il Santo è Patrono di Torri del Benaco un paesino situato in provincia di Verona sulla sponda del lago di Gardo. Questi, con circa 3000 ...Il bando dell’Arpae è andato deserto, soddisfatte la consigliera verde Zamboni e l’assessora Grasselli: "Ora serve un vero piano di manutenzione forestale" ...