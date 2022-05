Suicidio assistito | mons Marconi | no a legge da casi limite

Advertising

fanpage : Fabio, immobilizzato da 18 anni dopo la rottura dell'arteria basilare, ha lanciato un appello con l'aiuto dell'Asso… - SkyTG24 : 'Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibi… - Massimi60615530 : Praticamente un suicidio assistito dell'umanità. - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #26maggio 1928 nasceva #JackKevorkian, 'dottor morte'. Paladino del suicidio assistito, sosteneva che i malati termi… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #26maggio 1928 nasceva #JackKevorkian, 'dottor morte'. Paladino del suicidio assistito, sosteneva che i malati termi… -

Rispetto alla possibilità di ricorrere al, con l'ausilio di un medico per porre fine alla propria vita, i dati rivelano una chiusura: nel 2022 solo quattro italiani su 10 (il 41,9%..."Il tema del fine vita è anche una questione di soldi": a sostenerlo è il presidente della Conferenza episcopale marchigiana (Cem) e vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, nel corso di un'..."Il tema del fine vita è anche una questione di soldi": a sostenerlo è il presidente della Conferenza episcopale marchigiana (Cem) e vescovo di Macerata, mons. (ANSA) ...In seguito agli appuntamenti che hanno portato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, in conferenza tra la provincia di Enna e Catania, anche l’Isola ha avuto l’opportunità di ...